Malmö FF körde över KDFF – Kanutte hattricksskytt

Malmö FF och Kristianstad drabbade samman i ett Skånederby.

MFF vann stort när segersiffran skrevs till 6–0.

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Under lördagen ställdes Malmö FF mot Kristianstad i damallsvenskan. Inför matchen skiljde det sig en poäng mellan lagen och mycket stod på spel i Skånederbyt.

Matchen blev däremot en rejäl utskåpning MFF tog en 3–0-ledning efter 37 minuter.

– Det står 3-0 men jag känner att vi kunde gjort fem mål i den första halvleken, säger MFF:s Miljana Ivanovic i halvtid till SVT.

I den andra halvleken fortsatte MFF att ösa in mål och det var anfallsstjärnan Sara Kanutte Fornes som stod för ett hattrick.

Matchen slutade 6–0 till Malmö FF som kliver upp på en tredjeplats i damallsvenskan.