Malmö FF kryssade mot Peking
Följ Fotbolldirekt på
Google news
IFK Norrköping tog emot Malmö FF.
Då blev det oavgjort efter en stark insats av hemmalaget.
IFK Norrköping tog emot Malmö FF i omgång 2 av damallsvenskan. Då åkte Malmö FF på en missräkning.
Izzy D’Aquila gjorde matchens första mål och gav Malmö FF ledningen efter att ha varit omarkerad i straffområdet och säkert kunde få in ledningsmålet. Senare i andra halvleken kunde Emma Engström kvittera.
Matchen slutade 1–1 och Malmö FF förlorade viktiga poäng i kampen om guldet.
Den här artikeln handlar om: