Mardrömsbeskedet: Bragstad skadad – missar Europa Cup

Hammarbys nyckelspelare Emilie Bragstad är skadad.

Stockholmsklubben meddelar att hon kommer missa flera matcher framöver.

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Hammarby ligger tvåa i damallsvenskan och är med i guldjakten och nu närmar sig Europa Cup med stormsteg.

Närmsta vecken innehåller flera viktiga matcher, bortaderby mot AIK på lördag, Europa Cup mot Rangers hemma, Eskilstuna hemma och Rangers borta. Då ser ”Bajen” ut att behöva klara sig utan en viktig kugge.

Mittbacken Emilie Bragstad är skadad och kommer missa flera matcher, det meddelar Hammarby på sin hemsida.

”Emilie Bragstad har åkt på en överbelastning i foten och har påbörjat sin rehabträning. Detta innebär att hon inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid.”, skriver Hammarby.

Exakt hur länge hon är borta framgår inte.

Även målvakten Lene Christensen kommer vara frånvarande under en längre tid på grund av överbelastning.