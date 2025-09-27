MFF tappade seger i Skånederbyt

Malmö FF mot Kristianstad slutade 1–1.

Detta efter en sen kvittering av KDFF:s Mathilde Janzen.

Under lördagen ställdes Malmö FF mot Kristianstad i ett Skånederby. MFF är med och slåss i toppen av damallsvenskan och fick en smakstart på matchen mot KDFF.

I den 34:e minuten tog MFF ledningen genom Miljana Ivanovic. En 1–0-ledning som håll fram till den 86:e minuten. Då kvitterade KDFF:s Mathilde Janzen.

Krysset innebär att Malmö FF tappar i guldstriden efter att Häcken slagit AIK.



