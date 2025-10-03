Nordins ilska efter förlusten: ”Ett jävla pissmål”

STOCKHOLM. AIK åkte på förlust i Stockholmsderbyt.

”Gnaget”-kaptenen är besviken över resultatet.

– Surt ändå när vi ändå, ja, vi trycker på lite men vi skapar inte riktigt de där chanserna som vi behöver för att skapa och göra mål, säger Jennie Nordin till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

AIK förlorade derbyt efter ett tidigt ledningsmål från Hammarby. Något som Jennie Nordin inte gillade.

– Nej, det suger ju självklart.

Vad säger du om matchen?

– Det får in ett jävla pissmål de får till efter tre minuter. Självklart så har ju de mer bollinnehav och så, men jag tycker ändå vi står upp bra och gör det vi har sagt. Sen hade jag önskat kanske lite mer kontrollerat bollinnehav och lite mer chanser framåt. Nej men surt ändå när vi trycker på lite men vi skapar inte riktigt de där chanserna som vi behöver för att skapa och göra mål.

Ni pratade mycket inför om att vinna duellerna och spela fysiskt idag, hur gick det tycke du?

– Jo, men jag tycker vi står upp bra. Kanske lite i början, jag vet inte om vi blev lite chockade eller så, men jag tycker ändå de vann majoriteten av duellerna. Men vi växer in i det och står upp bra sen tycker jag ändå i resterande matchen. Jag tycker ändå att vi är starka och gör en bra match, men de är strået vassare än oss idag på många punkter och därför vinner de också. Men det är bara synd att det blir ett sånt mål. Det känns onödigt och just så tidigt att de bara får kontrollera matchen. Så lite surt, avslutar Jennie Nordin.

Matchen slutade 1–0 till Hammarby. Efter förlusten ligger AIK på en åttonde plats i den damallsvenskan tabellen efter 21 spelade matcher.