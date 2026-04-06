Nyhagen med startdebut: ”Lite nervöst”

Mari Nyhagen gjorde startdebut i Hammarby.

Då slog hon till med två mål.

– Där och då så gör jag bara det som jag får som instinkt, säger Mari Nyhagen till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby gästade BP för att spela omgång 2 av damallsvenskan. Då var det en ganska bekant startelva men Svea Rehnberg, som haft det tufft med målskyttet fick lämna plats åt Mari Nyhagen. Norskan var nervös inför att göra startdebut i Hammarby.

– Det var lite extra nervöst. Det var längesedan jag startade en match och längesedan jag spelade, säger Nyhagen till Fotbollskanalen.

Mari Nyhagen stod för en succédebut och Svea Rehnberg har fått konkurrans på sin position. Nyhagen gjorde två mål på tre minuter och 2–0 målet assisterades av Sofia Reidy och sedan stod Nyhagen för en klack in i mål – en riktig pärla.

– Där och då så gör jag bara det som jag får som instinkt. Jag behövde bara få en touch på bollen och då blev det en klack.

21-åringen kom till Hammarby inför denna säsongen och har fått göra några inhopp men har dragits med en del skadebekymmer. Men nu är Nyhagen tillbaka med en bra känsla.

– Det var väldigt roligt. Väldigt roligt att äntligen vara matchredo och få starta en match. En skön känsla. Det är något med att få komma igång, avslutar Nyhagen.

Nästa match för Hammarby är mot BK Häcken i Europacup-finalen den 25 maj.