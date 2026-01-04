Officiellt: BP värvar Ländin Sjöblom från Djurgården

BP har värvat 19-åriga anfallaren Olivia Ländin Sjöblom.

Hon kommer närmast från Djurgården.



Olivia Ländin Sjöblom ansluter till BP inför kommande säsong. Hon kommer från Stockholmskonkurrenten Djurgården.



19-åringen beskriver sitt första intryck av klubben som mycket positivt:

– BP är en förening som länge varit duktig på att utveckla spelare. Klubben känns organiserad och professionell, och både ledare och teamet kring laget är väldigt trevliga och engagerade. Jag hoppas kunna utvecklas som spelare och person, och bidra till lagets resultat, säger Olivia.

Sportchef Staffan Jacobsson lyfter fram spelarens erfarenhet och potential:

– Olivia är en skicklig offensiv spelare som redan har flera säsonger på seniornivå trots att hon inte fyllt 20 år än. Jag tror att hon kan ta stora steg i sin utveckling hos oss, säger Jacobsson.