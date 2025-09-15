Pekings succéhöst – fortsatt obesegrade: ”Vi är riktigt nöjda”

IFK Norrköping har haft en bra start på höstsäsongen i damallsvenskan.

En oavgjord och fyra segrar de senaste fem matcherna, något som kapten Leidhammar är nöjd med.

– Vi har haft fyra matcher som vi är riktigt nöjda med, säger Wilma Leidhammar till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping hade en tuff vår när man låg långt ner i tabellen men efter sommaruppehållet har det vänt för Peking. På de senaste fem matcherna har östgötarna kammat ihop totalt 13 av 15 möjliga poäng något som kapten Wilma Leidhammar har varit en bidragande faktor till med sina fyra mål de fem senaste matcherna.

– Det känns bra. Vi har haft en bra start på höstsäsongen. Vi har haft fyra matcher som vi är riktigt nöjda med och matchen sist som vi kanske inte ger toppbetyg men det är ett steg i rätt riktning jag generellt sett, säger Wilma Leidhammar till FotbollDirekt.

Norrköpings poängstreak har inte bara varit en viktigt för laget utan även för tabellplaceringen där Peking nu ligger på en sjätte plats i tabellen och är obesegrade efter återstarten.

– Det är jätteviktigt. Man märker fort att tar man poäng i fyra eller fem matcher så kan man klättra ganska fort i tabellen. Från att folk var oroliga i våras till att ligga bra till helt plötsligt så det betyder jättemycket som lag att få känna att det jobbet vi lägger ner lönar sig.

Något som har utmärkt Norrköping i år är matcherna mot topplagen. Norrköping kryssade bland annat mot Hammarby och vann mot Häcken. Nu väntar ett nytt topplag, nämligen Djurgårdens IF.

– Vår inställning är att vara där från första minuten och det kommer bli jätteviktigt. Vi måste spela en snabb fotboll och inte låta dem komma igenom oss. Som du säger, vi har haft bra matcher mot topplagen och vi mötte Djurgården på försäsongen och vi står upp bra mot bra motstånd. Så det ska bli en bra match.

IFK Norrköping tar emot Djurgården den 15 september kl 19:00.