Ragnarsson tillbaka i damallsvenskan: ”Motbevisa alla”

UPPTAKTSTRÄFF. IK Uppsala är tillbaka i damallsvenskan.

Nu vill lagkapten Julia Ragnarsson motbevisa alla tvivlare.

– Det är en väldig tändvätska för oss att bara motbevisa alla, säger Julia Ragnarsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

IK Uppsala tog sig upp till finrummet och damallsvenskan i år igen. Nykomlingarna tippas att åka ur men lagkapten Julia Ragnarsson hoppas på att kunna motbevisa alla tvivlare.

– Det är något som vi som klubb har strävat efter nu i två år, så det är väldigt roligt att vara tillbaka. Det är klart att det inte är så många som tror på oss, men det är en väldig tändvätska för oss att bara motbevisa alla. Det är klart att vi vet att det kommer bli tufft, men det är någonting. Det är en utmaning som vi ser fram emot, säger Julia Ragnarsson till FotbollDirekt.

Det närmar sig premiär för IK Uppsala i damallsvenskan. Det blir borta mot Malmö FF.

– Jag är förväntansfull. Det ska bli väldigt kul att få spela i damallsvenskan igen. Så får vi se. Jag har höga förhoppningar. Men mycket att kämpa för också.

Julia Ragnarsson gjorde succé i sin första landslagssamling häromveckan där debutanten slog till med mål.

– Det var verkligen kul och någonting jag inte förväntade mig alls. Att det kändes så bra och blev så lyckat så är klart att det känns jättebra, avslutar Ragnarsson.