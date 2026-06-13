Uppgifter: Juventus spanar på Liverpool-duo

Juventus vill värva fler italienska spelare.

Nu riktar klubben blicken mot Liverpools Federico Chiesa och Giovanni Leoni, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Juventus har presenterat Giovanni Carnevali som ny direktör som vill se klubben ändra riktning och vision. Det handlar bland annat om att ha fler italienska spelare i truppen.

Enligt tidningen La Gazzetta dello Sport spanar Juventus på Liverpool och den italienska duo Federico Chiesa och Giovanni Leoni.

Chiesa har tidigare spelat för Juventus och är öppen för en flytt, enligt tidningen. Leoni har dragits med en skada och missade hela förra säsongen i Liverpool.

Chiesas kontrakt löper ut 2028 och Leonis 2031.