Rosengård krossade krisande Djurgården

Rosengård tog emot Djurgårdens IF.

Då vann hemmalaget med 4–1.

– Vi kom från en tuff period och ville avsluta med tre poäng, men tyvärr blev det inte så, säger Djurgårdens Elin Westlund i Viaplay.

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Rosengård tog emot krisande Djurgården under onsdagskvällen.

Då kunde hemmalaget snabbt ta kommando över matchen när Molly Johansson gav Rosengård ledningen. Sedan kunde Anastasia Pobegaylo slå till med dubbla mål. Med dryga 10 minuter kvar av matchen kunde Oliva Ulenius reducera till 3–1 men Remy Siemsen kunde fastställa slutresultatet till 4–1.

Djurgården stod för en hel del missar vilket gör att Stockholmslaget ligger på nedflyttningsplats.

– Vi kom från en tuff period och ville avsluta med tre poäng, men tyvärr blev det inte så, säger Djurgårdens Elin Westlund i Viaplay.

Rosengårdkapteten säger följande till Viaplay:

– Vi har i det stora hela spelat bra men inte fått utdelning. I dag är det inte den finaste matchen men vi får tre poäng som vi förtjänar, säger Rosengårds Thea Sörbo.

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Rosengård: Edrud – Pabiahaila, Björklund, Sørbo, Sjöström – Johansson, Wellesley Smith, Enehov, Agbor Tataw Cronquist – Öling, Siemsen.

Djurgården: Koivunen – Lobanova, Svendsen, Ruuskanen, Westlund – Olafsdottir Gros, Åsland, Pelgander, Ulenius – Watanabe, Eriksson