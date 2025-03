STAFHAMMAR: En oslagbar säsong väntar

Idag smäller det – damallsvenskan är äntligen tillbaka!

Toppstriden ser ut att bli en rysare mellan Hammarby och Häcken, medan IFK Norrköping kan överraska.

Samtidigt väntar en tuff bottenstrid där AIK, Vittsjö och Alingsås med stor sannolikhet kommer vara inblandade.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tankar inför premiären.

Idag smäller det. En ny säsong av OBOS Damallsvenskan drar äntligen igång, och aldrig förr har damallsvenskan varit så svårtippad eller spännande. Efter en lång vinter av galen silly season och mycket förväntningar är det äntligen dags att se vad lagen går för. Och jag ska inte ljuga – jag är otroligt taggad.

Förra året fick vi se en speciell upplaga av serien, ett Rosengård som utklassade och vann. I år kommer det inte bli samma överlägsenhet men det lär knappast bli sämre med all spänning. Toppstriden ser ut att bli stenhård mellan Hammarby och Häcken – de lagen som man brukar bolla upp som favoriter. I år tror jag att Hammarby tar hem pokalen igen, mest för att stommen från förra året sitter och en del spännande nyförvärv har kommit in. Men likt 2023 tror jag att målskillnad kommer att avgöra mellan Stockholmslaget och Hisingslaget men att Cathinka Tandberg kommer slå in en massa grönvita mål som kan bli avgörande. På tredje plats tror jag vi får se Kristianstad DFF som ser starka ut och spelar en fin offensiv fotboll. Deras styrka är att de till skillnad från Hammarby och Häcken kommer få behålla många av deras spelare efter sommaren och kan fortsätta bygga på det som man byggt upp. Vi behöver ta oss ner till fjärde plats för att hitta Rosengård i år.

Men jag tror också att vi har en skräll på gång. IFK Norrköping. Fjolårssäsongen var stabil i Damallsvenskan och med avancemanget i cupen och mycket självförtroende samt , rätt utveckling kan de mycket väl blanda sig i den övre halvan – kanske till och med hota om Europaplatser.

Och så har vi den andra sidan av tabellen, den ingen vill prata om men som alltid blir minst lika dramatisk som guldstriden, nämligen bottenstriden. Jag har svårt att se AIK klara sig kvar i år. Ännu en gång gör man om staben men satsningen saknas, så jag tror AIK åker ut. Likaså Vittsjö, som egentligen klassas som en överlevare men i år tror jag inte att man orkar hänga kvar över vattenytan – utan det är dags att spela i elitettan. Alingsås är den stora frågan – kan de göra en BP och överraska? Kanske. Men jag tror att de får det tufft. En liten del av mig hoppas och tror att de kan skrälla och med sin nya fräscha och peppade trupp kan hamna på en kvalplats men mest troligt är nog att de slutar allra sist. Men även laget på kvalplats kan åka ur.

Damallsvenskan 2025 kommer att bjuda på dramatik, känslor och fotboll i absolut toppklass. En sak är säker – vi har en galen säsong framför oss. Är du redo? Nu kör vi!