STAFHAMMAR: “Målfest på sin 18-årsdag”

Damallsvenskan som har haft återstart efter ett landslagsuppehåll bjöd på en massa fin fotboll. Linköpings kris, Malmö FF vann Skånederbyt och Felicia Schröder tog BK Häcken till sin första seger.

Felicia Schröders målfest på sin 18-års dag

BK Häcken tog emot Vittsjö på hemmaplan. Göteborgslaget som inför omgång tre hade förlorat båda sina matcher, men mot relativt tufft motstånd. Nu väntade Vittsjö – ett lag som har startat bra men som inte har den där sista nivån. Nio minuter in i matchen slog Felicia Schröder in för första gången i matchen, totalt blev det fyra mål för Felicia Schröder. Det var inte heller en helt vanlig dag, matchhjälten firade också sin 18-årsdag. Stine Sandbech stängde matchen när hon satte 5–1 i den 97:e minuten. Häcken är tillbaka på vinnarspåret men det är fortfarande 6 poäng upp till serieledarna Hammarby.

Hammarbys kross mot de regerande mästarna

Rosengård har inte förlorat en bortamatch sedan september 2023 men igår blev det storförlust. Hammarby tog emot Rosengård på ett soligt och publik fyllt Kanalplan för att spela en tidig seriefinal. De grönvita tog ett snabbt kommando efter Julie Blakstads mål fyra minuter in i matchen. Sedan rullade målen in. Ellen Wangerheim, Smilla Holmberg och Vilde Hasund fick alla skriva in sig i målprotokollet efter att Bajen gjorde 4-0 i första halvlek, ett resultat som stod sig i skånekrossen. Däremot var Rosengårds andra halvlek mycket bättre, där man lyckades stoppa Hammarby från att göra flera mål och bortalaget får egna chanser att göra mål. Hammarby har nu ett litet övertag på Rosengård inför semifinalen i svenska cupen mot just Skånelaget.

Malmös seger i Skånederbyt

Malmö FF tog emot Kristianstad för ett skånederby. Det blev en fysisk drabbning med mycket dueller och en tuff match att spela. Malmö FF kunde dra det längst strået efter att Sara Kanutte Fornes gjort matchens enda mål. Malmö FF ligger nu på en femteplats i tabellen, precis före rivalerna FC Rosengård, men Malmö FF har bara ett poäng upp till topp tre men tre poäng till serieledning.

Norrköpings galna match mot AIK

Vad var det som egentligen hände i matchen mellan Norrköping och AIK? Nej det gick inte helt enligt plan. Matilda Plan gör en felpass efter tio sekunder och två sekunder senare leder Norrköping med 1–0 efter att Svea Rehnberg fått in bollen i mål. Bara några minuter senare får AIK:s målvakt Serina Backmark rött kort efter att lite klantigt ha gått ut och tacklat en spelare utanför straffområdet. AIK blev tvungna att byta ut Felicia Saving för att få in comeback målvakten Jada Whyman. Trots att Peking var en spelare mer under i stort sett hela matchen så lyckas man inte göra fler mål. Ett starkt AIK trots mardrömsstarten.

Linköpings stora kris

Den historiska klubben Linköping är i djup kris. Under början på säsongen gick klubben ut och sökte ekonomiska medel, men det sportsliga går inte heller deras väg. Tre matcher och noll poäng. Det ser nästan ut att bli sämre än nästa år, och är det så att LFC blir ett av två lag att åka ut? I omgång tre mötte man BP på bortaplan. BP har förvisso startat starkt men det är ett lag som LFC ska kunna vinna mot, framförallt ska man inte släppa in så mycket mål. Frågan är hur långt Linköping kommer kunna sjunka innan omtag görs.

Omgångens elva:



Moa Öhman (Malmö FF) – Smilla Holmberg (Hammarby IF), Emilie Byrnak (BK Häcken), Julie Blakstad (Hammarby IF) – Elin Nilsson (Växjö DFF), Mia Persson (Malmö FF), Frida Thörnqvist (IF Brommapojkarna), Tabby Tindell (BK Häcken) – Felicia Schröder (BK Häcken), Sara Kanutte Fornes (Malmö FF), Ellen Wangerheim (Hammarby IF).