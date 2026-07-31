Talangens mål efter drömdebuten: ”Vi ska ta SM-guld”

STOCKHOLM. Inés Lorenius, 18, stod för en drömdebut i damallsvenskan förra veckan.

Talangen siktar nu mot en intensiv höst med ett glasklart mål.

– Vi ska ta SM-guld och sedan Europa så långt som möjligt också, säger Inés Lorenius till FotbollDirekt.

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Den 18-åriga talangen Inés Lorenius fick göra damallsvensk debut för Hammarby förra veckan och fullbordade debuten med ett mål. Nu hoppas 18-åringen att förra veckans prestation leder till en ny startplats.

– Jättekul. Det är jättekul att få chansen och att få starta och att det blev som det blev. Så det är jättekul, säger Inés Lorenius till FotbollDirekt.

”Försöker göra det bästa av situationen”

Efter förra veckans debut har hyllningarna haglat in från både experter, lagkamrater och supportrar.

– Nej, men det är jättekul. Jättekul att få höra allt sånt, så jag är jättetacksam för det. Så det är svinkul.

Du har ganska stora skor att fylla. Hur känns det att få chansen?

– Det är svinkul men jag försöker bara göra det bästa av situationen och bara hjälpa laget så mycket som möjligt.

Under fredagskvällen är det dags för höstsäsongens första hemmamatch då Hammarby tar emot Växjö DFF på Kanalplan. Talangen siktar på en höst med bästa tänkbara slut.

– Så bra som möjligt tycker jag. Vi ska ta SM-guld och sedan gå så långt som möjligt i Europa också, avslutar Lorenius.