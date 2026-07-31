Fifa-toppen avgår i protest

Förslaget att sälja VM har väckt reaktioner.

Nu väljer Fifa-toppen Carlos Cordeiro att sägs upp sig i protest.

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Under fredagsmorgonen meddelade Fifa att de tänker fortsätta processerna med att sälja andelar av VM till privata investererare.

Flera medlemsförbund har reagerat på förslaget och Uefa har hotat med bojkott.

Nu har det även påverkat Fifa internt.

Fifa-presidenten Gianni Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro meddelar att han säger upp sig i protest till förslaget.

– Jag kan inte stå bredvid medan FIFA överväger att sälja en andel i VM. Låt mig vara tydlig. Jag var inte inblandad i det här förslaget, och jag motsätter mig det otvetydigt, säger han i ett uttalande till Sky.