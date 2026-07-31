Skadekrisen i AIK: ”Alltid samma utmaning”

STOCKHOLM. Nio spelare på AIK:s skadelista.

För huvudtränaren José Riveiro handlar det om att jobba med det som finns tillgängligt.

– Det är alltid samma utmaning, säger spanjoren.

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Inför AIK:s senaste match mot BK Häcken var det flera spelare som saknades på grund av skada. Listan växte under matchen då Axel Kouame och Taha Ayari tvingades bryta.

Under torsdagen meddelade AIK truppstatusen i laget och totalt nio spelare fanns på skadelistan. Efter att uppdateringen basunerats ut ville inte huvudtränaren José Riveiro ge besked kring någon.

– När en spelare skadar sig tycker jag synd om honom. Det är ett scenario där de inte kan träna eller hjälpa laget i matcher. Det är alltid samma utmaning för att hitta ett sätt att kunna fungera mot ett bra motstånd. Det är det vi jobbar med, att hitta ett sätt att kunna spela kreativt. Vi har behövt vara kreativa sedan dag ett för att hitta ett sätt att vara konkurrenskraftiga. Det här är inget undantag, säger José Riveiro efter AIK:s torsdagspass.

Spanjoren förklarar att det handlar om att titta på det spelarmaterial som finns tillgängligt och jobba utifrån det inför söndagens match mot Örgryte.

– Vi tänker inte på möjligheterna vi inte har utan vi tittar på spelarna vi har och kommer till matchen på söndag med en bra matchplan.

Vill värva spelare: ”Jobbar på det”

Samtidigt som skadorna hopar sig tittar ”Gnaget” på förstärkningar. Sommarfönstret är öppet ett bra tag till och det ryktas om spelare in och ut.

– Precis som för alla är transferfönstret ett tillfälle att förvalta sitt lag. Fönstret är öppet åt båda hållen. Spelare som lämnar och spelare som kommer, speciellt i detta fönster när de flesta lagen i Europa bygger sina trupper. Det är en tuff marknad eftersom alla letar efter talanger och att fylla på vissa positioner. För oss är det en möjlighet att bli bättre och jag är säker på att klubben och de ansvariga för det under Mika gör allt för att göra laget bättre. Förr eller senare kommer det att komma nyheter kring det. Det är alltid samma process, vi måste hålla ett öga på marknaden och hitta tillfällen att förstärka truppen, säger Riveiro och fortsätter:

– För mig som tränare handlar det om att fokusera på de spelare vi har just nu och få ut det bästa av dem.

Riveiro bekräftar samtidigt att AIK jobbar på att plocka in spelare.

– Vi jobbar på att göra det. Det är en svår marknad och vi är inte det enda laget som vill bli bättre. Det handlar inte om antal utan det handlar om rätt profil. Det är där vårt fokus ligger.

”Gnaget” ligger på en sjätteplats i allsvenskan. Matchen mot Öis sparkar i gång klockan 16.30 på söndag.