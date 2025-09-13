TRE PUNKTER: ”Krisen växer – elitettan nära ”

Hammarby vann mot Linköping med 3–0.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tre punkter från matchen.

Foto: Bildbyrån

Krisen växer – elitettan nära

Linköping ligger på nästjumbo plats och dagens uppgift mot Hammarby var svår. Men det finns delar i spelet som visar att man redan är i elitettan. Man tappar boll som blir matchavgörande, att man joggar på planen istället för att attackera Hammarby och försöka få in ett reduceringsmål. Det känns mer och mer som att Linköping skulle behöva elitettan för att göra om och göra rätt, samtidigt som man vill ha kvar historiska LFC.

Jonna Andersson tillbaka på Kanalplan för första gången

Den före detta Hammarbyspelaren Jonna Andersson var tillbaka på Hammarby IP för första gången sedan hon lämnade “Bajen” i vintras. Vänsterbacken har inte imponerat under säsongen i Linköping men hon hade svårt att stoppa den snabba och tekniska Smilla Holmberg. Kanske blev det bitterljuvt att vara tillbaka på Kanalplan.

Smilla Holmberg tillbaka i form

Högerbacken Smilla Holmberg har haft en tuff period sedan återstarten. Nu var hon tillbaka igen – som den Holmberg vi fick se innan sommaren. Löpstyrkan, tekniken och målskyttet är tillbaka. Två mål idag och kanske har Holmberg fått tillbaka självförtroendet. Hon visar återigen att hon är en av Hammarbys viktigaste spelare och vi ska njuta så länge vi kan se henne i damallsvenskan.