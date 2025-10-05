TV: Djurgården tappade poäng mot Piteå – Åsland missade straff

Djurgården fick nöja sig med oavgjort 0–0 borta mot Piteå och ligger nu fem poäng från en Europaplats.

Lagkapten Therese Åsland missade en straff.



Foto: Bildbyrån

Djurgården kryssade 0–0 borta mot Piteå på och ligger nu fem poäng från en Europaplats i Damallsvenskan.



***



Lagkapten Therese Åsland fick chansen från straffpunkten efter att Mimmi Wahlström blivit omkullad, men Piteå-målvakten Lauren Brzykcy stod emot och räddade avslutet.

Piteå var nära flera gånger, med bland annat fyra ramträffar, men Djurgårdens målvakt Anna Koivunen stod för flera viktiga räddningar.

Djurgårdens poängtapp innebär att laget nu behöver kämpa vidare för att nå en Europaplats.



Samtidigt vann IFK Norrköping borta mot Växjö med 2–0, vilket också påverkar tabellens toppskikt.

Startelvor:



Piteå: Brzykcy, Henriksson, Willis, Carlsson, Johannesen, Holm, Matsubara, Sampson, Gray, Edlund, Swedman.



Djurgården: Koivunen, Lobanova, Svendsen, Ruuskanen, Svensson, Duras, Åsland, Pelgander, Watanabe, Wahlström, Ulenius.