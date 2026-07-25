TV Guide: Så ser du Norrköping mot Hammarby

IFK Norrköping tar emot Hammarby IF i Damallsvenskan lördagen den 25 juli 2026.

Avspark sker klockan 16.00 på Idrottsparken i Norrköping.

Foto: Bildbyrån

Här är allt du behöver veta om var man kan se IFK Norrköping mot Hammarby IF på TV och streama matchen live.

Arena: Norrköpings Idrottsplats

Datum: 25 juli 2026

Starttid: 16.00

TV-kanal: SVT 2

Streaming: SVT Play

På vilken kanal sänds IFK Norrköping mot Hammarby IF?

Damallsvenskan är igång igen och det är IFK Norrköping och Hammarby IF som är först ut. Matchen kommer sändas på SVT 2 med start 15:50 och det är tillgängligt för alla.

Matchen kommer även streamas på SVT Play och även det är gratis och kräver ingen prenumeration. Det kan dock kräva att man loggar in och har ett konto.

IFK Norrköping mot Hammarby IF – vad kan man förvänta sig?

Hammarby går in i matchen som tabelltvåa med 28 inspelade poäng. IFK Norrköping återfinns på tolfte plats med nio poäng. På pappret är det därför ett möte mellan två lag med olika utgångslägen i Damallsvenskan.

Hammarby kommer senast från en missräkning i Piteå där man bara fick med sig en poäng och har tappat två kuggar i Melina Loeck och Emilie Joramo. Norrköping har samtidigt kämpat för att klättra i tabellen och har på senare tid lyckats spela till sig flera oavgjorda resultat.

Trots skillnaden i tabellen har tidigare möten mellan lagen bjudit på intensitet. I fjol blev det 2–2 när lagen möttes på ”Parken”. Hur det går denna gången återstår att ser.