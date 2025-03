TV: Rosengård ser guldchanser – trots tunga tapp: ”Ska nog inte räkna bort oss helt”

STOCKHOLM. FC Rosengård stod för en enastående säsong ifjol.

Efter flera spelartapp så är det inte många som har Skåneklubben som favoriter i år dock.

– Man ska nog inte räkna bort oss helt, säger huvudtränare Joel Kjetselberg till FotbollDirekt.

Video Rosengårds Joel Kjetselberg: ”Vi kämpar om topp 3”

FC Rosengård körde över damallsvenskan ifjol.

25 vinster på 26 matcher löd facit då, men det är en annan verklighet inför årets säsong.

Det har varit stor omsättning på spelartruppen under vintern, men trots att flera tongivande spelare har försvunnit så är Joel Kjetselberg positiv kring truppbygget.

– Jag tycker att vi har fått in väldigt bra spelare, vi har fått in de spelare som vi vill ha. Det är en lite yngre struktur på laget, en utvecklingsbar trupp. Sedan är det nog viktigt för oss att veta att vi kommer nog inte att vara som bäst just nu, utan vi kommer att jobba väldigt hårt för att bli bättre och bättre under säsongen, framförallt när vi börjar närma oss Champions League-kval och Champions League-gruppspel, det är då vi vill vara som bäst. Med det sagt är vi också förberedda inför damallsvenskan, säger han till FotbollDirekt.

Hur ser ni på möjligheterna att förvara guldet?

– Jag tänker att det kan vara väldigt svårt då både Hammarby och Häcken har behållit mycket utav sina trupper, så det kommer att vara svårt. Men vi vill kämpa om topp-3 och de tre Champions League-platserna är viktiga för oss att fortsätta gå för, men man ska nog inte räkna bort oss helt.

FC Rosengård inleder den damallsvenska säsongen mot Piteå IF.