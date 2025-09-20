Växjö har övertaget mot AIK – tvåmålsledning i halvtid

SOLNA. AIK tar emot Växjö i damallsvenskan.

Växjö stormar mot tre viktiga poäng.

Gästerna har en tvåmålsledning.

Foto: Bildbyrån

Den första halvleken slutar 0–2 och AIK har det tufft. Växjö är vassare när det väl gäller och bortalaget har en tvåmålsledning in i paus. Målen gjordes av Larkin Russell och Miho Kamogawa. Två snygga mål som gör att de stormar mot tre viktiga poäng i bottenstriden.

Linda Sembrants debut har inte stuckit ut. Tamt och fegt inhopp och det är svårt att tro att hon spelade EM i somras och i Frauen Bundesliga innan dess. Rutinen är såklart viktig och hon styr backlinjen mycket men hon har inte det övertaget man hade kunnat tro.



Matchen pågår