Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Växjö har övertaget mot AIK – tvåmålsledning i halvtid

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

SOLNA. AIK tar emot Växjö i damallsvenskan.
Växjö stormar mot tre viktiga poäng.
Gästerna har en tvåmålsledning.

Foto: Bildbyrån

Den första halvleken slutar 0–2 och AIK har det tufft. Växjö är vassare när det väl gäller och bortalaget har en tvåmålsledning in i paus. Målen gjordes av Larkin Russell och Miho Kamogawa. Två snygga mål som gör att de stormar mot tre viktiga poäng i bottenstriden.

Linda Sembrants debut har inte stuckit ut. Tamt och fegt inhopp och det är svårt att tro att hon spelade EM i somras och i Frauen Bundesliga innan dess. Rutinen är såklart viktig och hon styr backlinjen mycket men hon har inte det övertaget man hade kunnat tro.

Matchen pågår

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt