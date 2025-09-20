Växjö har övertaget mot AIK – tvåmålsledning i halvtid
Följ Fotbolldirekt på
Google news
SOLNA. AIK tar emot Växjö i damallsvenskan.
Växjö stormar mot tre viktiga poäng.
Gästerna har en tvåmålsledning.
Den första halvleken slutar 0–2 och AIK har det tufft. Växjö är vassare när det väl gäller och bortalaget har en tvåmålsledning in i paus. Målen gjordes av Larkin Russell och Miho Kamogawa. Två snygga mål som gör att de stormar mot tre viktiga poäng i bottenstriden.
Linda Sembrants debut har inte stuckit ut. Tamt och fegt inhopp och det är svårt att tro att hon spelade EM i somras och i Frauen Bundesliga innan dess. Rutinen är såklart viktig och hon styr backlinjen mycket men hon har inte det övertaget man hade kunnat tro.
Matchen pågår
Den här artikeln handlar om: