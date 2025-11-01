Vittsjö-kaptenen: ”Vi är ett starkt kollektiv”

SOLNA. Vittsjö vann med 2–1 mot AIK.

Lagkapten Sandra Lynn pekar ut framgångsreceptet.

– Vi är starka på att komma tillbaka. Matchen är inte slut förrän domaren blåser, säger Lynn till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Vittsjö vann mot AIK efter en stark andra halvlek. För Skåne-klubben innebär viktorian inte bara tre poäng även att man klättar förbi AIK i tabellen.

– Jätteskönt med segern såklart. Det betyder att vi passerar dem i tabellen, så det är jätteskönt, säger lagkapten Sandra Lynn till FotbollDirekt.

AIK var det lag som dominerade i första halvlek och Vittsjö hade stundtals svårt att hänga med. Efter halvtidsvilan kom gästerna ut med en helt annan energi och visade återigen upp sitt starka kollektiv.

– Vi är ett starkt kollektiv. Det är väl det som kännetecknar Vittsjö egentligen. Vi är starka på att komma tillbaka. Matchen är inte slut förrän domaren blåser.

Ni har rest långt för denna match, vad betyder det att åka hem med tre poäng?

– Jätteskönt. De här Stockholmsresorna vill man ju inte åka i bussen hem utan tre poäng. Det är ju riktigt tråkigt. Så nej, det känns bra, avslutar Lynn.

Vittsjö ligger på en sjundeplats i damallsvenskan.