Wangerheim tror på guld: ”Vi har jättebra chanser”

Hammarby ligger två i damallsvenskan och drömmen om guld lever i högsta grad.

Efter derbyförlusten har tabellen blivit tajtare med Wangerheim tror du guld.

– Vi har ju fortfarande också Häcken kvar så det är mycket i egna händer och ett väldigt roligt slut på säsongen, säger Ellen Wangerheim till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

För Hammarby blev det en sur förlust senast mot Djurgården. Trots förlusten tar laget med sig en del bra som de ska ta vidare till matchen mot Växjö.

– Jag tycker ändå att vi skapar en del kontringslägen så jag tror att det kommer bli viktigt mot Växjö att använda våra lägen nu som vi får offensivt och ha mycket löpningar på båda sidor om bollhållare och framförallt spela första passningen framåt.

Häcken, Hammarby och Malmö FF är med i jakten på guld och just nu ligger Bajen tvåa ett poäng bakom BK Häcken som vann mot AIK under gårdagen. Det finns en chans på guld för alla tre lagen men det kommer bli en rysare.

– Nej men vi har jättebra chanser som du säger, vi ligger etta (numera tvåa reds. anm) fortfarande även om det är med en match mer spelad och de andra två lagen har ju varandra kvar så att det är en extremt tajt hoppstrid men väldigt roligt och vi har ju fortfarande också Häcken kvar så det är mycket i egna händer och ett väldigt roligt slut på säsongen.

Hur mycket lockar det att ta guld och dubbeln?

– Ja men jättemycket, att ta dubbeln igen, vi vet hur fantastiskt det var förra gången så att, att ta dubbeln igen hade suttit fint.

Matchen mellan Växjö och Hammarby startar 16.00.