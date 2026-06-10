Andersson självkritisk efter baklängesmålet: ”Borde bara rensat”



GÖTEBORG. Bella Andersson tar på sig ansvar för Sveriges första insläppta mål mot Italien.

Samtidigt lyfter mittbacken lagets starka upphämtning från 0–2 till 2–2 inför det kommande playoffspelet till VM.

– Jag är stolt över hela laget och staben om hur vi kom tillbaka i andra halvlek, säger hon till FotbollDirekt.



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Sverige hamnade i ett tidigt underläge mot Italien och gick till pausvila med 0–2. Efter matchen var mittbacken Bella Andersson självkritisk till situationen som ledde fram till det första baklängesmålet.

En italiensk passning letade sig genom den svenska backlinjen innan Elisabetta Oliviero kunde stöta in ledningsmålet. Andersson menar att hon borde ha agerat annorlunda.

– Jag vet faktiskt inte vad jag tänkte där. Kanske att jag skulle råka få en touch på den och göra självmål, men direkt efter tänkte jag att jag bara borde ha skickat bort bollen, säger hon till FotbollDirekt i den mixade zonen efter matchen.

Trots den tunga första halvleken lyckades Sverige resa sig efter paus. Man kvitterade till 2–2 och skapade dessutom lägen för ett segermål.

– Jag är stolt över hela laget och staben om hur vi kom tillbaka i andra halvlek och lyckades vända det till lika, säger Andersson och fortsätter:

– Vi skapar även chanser för att kunna vinna matchen, så jag är väldigt stolt, men såklart också missnöjd att vi inte lyckas vinna matchen.

”Tror vi lyckas ta oss till Brasilien ändå”

Sverige hade redan före matchen förlorat möjligheten att säkra en direktplats till VM och får nu i stället ta vägen via playoff. Något som inte oroar mittbacken.

– Det blir en annan väg för oss nu, men jag är inte orolig. Jag tror att vi lyckas ta oss till Brasilien ändå.

Andersson framhåller också lagets moral och lyfter fram inhopparnas betydelse för vändningen.

– Vi har haft svårt att få in bollen tidigare, så det var skönt att vi gjorde två mål. Alla som hoppade in tillförde mycket energi ute på planen.



Andersson belyser också vikten av att göra mål på fasta situationer.



– Vi har över verkligen mycket på fasta, speciellt hörnor. Vi har pratat om det, att det är en av våra spetskvaliteer så jag är väldigt glad att vi lyckas få ut det idag.



