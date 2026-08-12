Klart: Djurgården värvar tysk mittfältare

Djurgårdens IF värvar inför höstsäsongen.

Den centrala mittfältaren Sade Heinrichs värvas in.

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Djurgården, som ligger på kvalplats i damallsvenskan, stärker upp truppen. De tar in den tyska mittfältaren Sade Heinrichs. Hon kommer senast från spel i Portugal och CS Maritimo.

Hon skriver ett kontrakt som sträcker sig över 2027.

– Jag är väldigt glad över att få skriva på för Djurgården och har fått ett fint välkomnande. Det har varit väldigt positiva intryck från alla som jag mött, från det att jag klev av planet fram till min första träning idag. Nu ser jag fram emot att få bidra till laget och visa upp mig från min bästa sida, säger tyskan via Djurgårdens uttalande.

Sportchef Jean Balawo om värvningen:

– Sade har varit mittback under hennes karriär inom den amerikanska collegefotbollen, men har spelat mest som defensiv mittfältare nu senast i Portugal. Hon kommer till Djurgården främst i den rollen som en defensiv mittfältare, fast vi har samtidigt möjligheten att använda henne som mittback vid behov. Något som är viktigt för oss med tanke på att vi haft väldigt mycket skador i år, vilket gör att de spelare som vi tar in måste kunna hantera dubbla positioner, säger han via klubbens uttalande och fortsätter:



– Ser man till Sades egenskaper är hon är reslig med bra fötter, god spelförståelse och brytningssäker. Exakt den typ av spelare vi behöver när vi nu krigar på sett till läget i tabellen. Hon har spelat varenda minut i Maritimo fram tills att portugisiska ligan tog slut i slutet på maj. Men Sade har hållit igång formen bra och började träna med laget nu under tisdagen. Så hon är definitivt aktuell för truppen till Växjö.