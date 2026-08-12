Oroväckande för Swedberg och Starfelt – nya rapporter

Carl Starfelt och Williot Swedberg laddar båda för La Liga-premiär till helgen.

Nu kan det bli ett rejält antiklimax då svenskarnas klubb Celta Vigo vill skjuta upp hemmamötet med Osasuna.

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Det är Marca som rapporterar om att Celta Vigo bett om att flytta La Liga-premiären på söndag hemma mot Osasuna, detta då gräsmattan på Balaídos inte ska vara i tillräckligt bra skick.

Enligt tidningen rör sig som svamp på planen och nu ska ligaförbundet fatta ett beslut i frågan.

I Celta Vigo spelar svenskarna Carl Starfelt och Williot Swedberg som båda varit bärande i flera säsonger för det galiciska laget som i fjol slutade på en sjätteplats vilket ger en direktplats till höstens Europa League.

I våras tog sig Celta till en kvartsfinal i just Europa League där det blev respass mot Freiburg som sedermera tog sig hela vägen till final.