Oroväckande för Swedberg och Starfelt – nya rapporter
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Carl Starfelt och Williot Swedberg laddar båda för La Liga-premiär till helgen.
Nu kan det bli ett rejält antiklimax då svenskarnas klubb Celta Vigo vill skjuta upp hemmamötet med Osasuna.
Det är Marca som rapporterar om att Celta Vigo bett om att flytta La Liga-premiären på söndag hemma mot Osasuna, detta då gräsmattan på Balaídos inte ska vara i tillräckligt bra skick.
Enligt tidningen rör sig som svamp på planen och nu ska ligaförbundet fatta ett beslut i frågan.
I Celta Vigo spelar svenskarna Carl Starfelt och Williot Swedberg som båda varit bärande i flera säsonger för det galiciska laget som i fjol slutade på en sjätteplats vilket ger en direktplats till höstens Europa League.
I våras tog sig Celta till en kvartsfinal i just Europa League där det blev respass mot Freiburg som sedermera tog sig hela vägen till final.
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