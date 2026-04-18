Försvararen förklarar bytet i halvtid: ”Respekterar”

Försvararen Bella Andersson, 19, blev utbytt i halvlek.

In kom rutinerade Amanda Ilestedt och nu kommer förklaringen till halvtidsbytet.

– Han ville få in en högerfot där. Så jag förstår hans anledning, säger Bella Andersson efter matchen.

Bella Andersson är ny i damlandslaget. Trots det så har hon redan tagit en plats i backlinjen.

Efter Sveriges seger mot Serbien var det en nöjd mittback som tycker att det viktigaste var att få med sig tre poäng.

– Jo men det är såklart jätteskönt att ta tre poäng och viktigt att vi får hål på dem. Vi hade svårt att få hål på dem senast så det var viktigt att få in en och få tre poäng med oss.

Däremot blev Bella Andersson utbytt i halvtid till förmån för Amanda Ilesedt. Enligt 19-åringen fick hon en förklaring om att det var en högerfot som behövdes i backlinjen.

– Jag hade gärna velat spela mer. Men han ville få in en högerfot där. Så jag förstår hans anledning. Men samtidigt så respekterar jag att han vill ha in en högerfot och om han tror att det är bäst för matchen så litar jag på honom.

Bella Andersson, som är uppvuxen i Nynäshamn, så var det speciellt att spela på hemmaplan i Stockholm.

– Jättekul. Såklart extra kul eftersom jag är från Stockholm. Så det kändes jättesjukt att gå ut här på Strawberry med så mycket fans. Så det var jätteroligt.





