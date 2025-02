Gerhardssons besked – utesluter inte Björn

Tidigare rapporterades det att svenska Nathalie Björn hade en känning.

Josefine Rybrink kallades då in som ersättare.

Nu skriver Fotbollskanalen att Gerhardsson inte utesluter Björn i matchen mot Danmark.

På fredagskvällen ställs Sverige mot Danmark i Nations League.

Inför matchen drabbades Nathalie Björn av en känning under onsdagsträningen. SvFF gick sedan ut med att man har kallat in Josefine Rybrink.

Tränare Peter Gerhardsson vill inte vara lika snabb i besluten.

– Jag behöver inte fatta snabba beslut när det gäller sådana saker, man avvaktar in i det sista och sedan får man se, säger förbundskaptenen till Fotbollskanalen.

– Hon fick en lite känning i går efter träningen och då gjorde vi så att vi tog in Rybrink. Vi är 23 spelare så vi hade inte någon marginal i det hela. Vi får se och undersöka henne (Björn) under dagen.

Avsparkstid för matchen mellan Sverige och Danmark är 19.15 på Odense Isstadion.