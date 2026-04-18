Gustavsson gör flera förändringar i elvan: ”Ruggigt svårt”

I eftermiddag ställs det svenska damlandslaget mot Serbien i VM-kvalet.

Då kommer förbundskapten Tony Gustavsson inte att ställa upp med samma elva som mot Danmark.

– Det är ruggigt svårt och det kommer bli spelare som blir besvikna, säger han enligt Fotbollskanalen.

Efter den sena förlusten mot Danmark i tisdags har det svenska damlandslaget laddat upp inför samlingens andra VM-kvalmatch.

Den spelas under lördagseftermiddagen på Nationalarenan i Solna där Serbien står för motståndet. Inför denna meddelar förbundskapten Tony Gustavsson att han kommer att göra flera förändringar jämfört med den elva som ställdes ut på Gamla Ullevi.

– Det jag kan säga är att vi inte kommer se samma startelva. Det är ruggigt svårt och det kommer bli spelare som blir besvikna, säger han enligt Fotbollskanalen och utvecklar:

– Det är en annan typ av match och Serbien har en annan typ av formation. Vi vill också få in lite fräsch-het och lite andra spelartyper.

Kring det faktum att blågult endast har gjort två mål på de senaste fyra matcherna säger Gustavsson:

– Helst ska man inte prata så mycket om det, som vi gör nu. Det som kan hända är att det sätter sig i huvudet. Jag tror att det kan sätta sig i gruppen om man gör för stor grej av det, min erfarenhet säger det, berättar han.

Matchen mellan Sverige och Serbien har avspark klockan 16.00.

