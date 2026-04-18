Gustavsson hyllar gruppen: ”Väldigt starka tillsammans”

Sverige besegrade Serbien med 1-0.

Efter matchen hyllade förbundskaptenen Tony Gustavsson spelarnas ledarskap och sammanhållning.

Sverige studsade tillbaka efter förlusten mot Danmark och vann VM-kvalmötet mot Serbien med 1–0 på nationalarenan i Solna. Det fanns dock prov på betydligt fler mål än vad det blev.

– Segern satt hårt inne idag, säger förbundskaptenen Tony Gustavsson.

– Jag tycker att vi gjorde en bättre match mot Danmark men då vinner vi inte.

Han beskriver en matchbild där marginalerna länge var emot Sverige.

– Det var en sån där kväll där man satt på bänken och såg några bollar i virket igen, till och med en ribbträff tror jag det var. Då tänkte man: ”Är det en sån här kväll nu igen?”



Trots frustrationen uteblev paniken i laget. I halvtid visade spelargruppen prov på både lugn och beslutsamhet, något Gustavsson lyfter fram som avgörande.

– Ni skulle hört dem i halvtid, de var otroligt beslutsamma. Det är nog det jag är mest stolt över idag. Ledarskapet och det gruppen gör tillsammans.

Specifikt vilka spelare som klev fram nämner han inte utan han belyser hela spelargruppen tillsammans.



– Väldigt många faktiskt. Jag var väldigt kort, jag gjorde två byten och två taktiska justeringar och sen var det dem som skötte resten. Apropå att göra saker tillsammans så är detta en spelargrupp som är väldigt starka tillsammans.

Sverige kom också ut starkt efter paus och tog också ledningen genom Stina Blackstenius.

– Inledningen av andra halvlek är otroligt bra. Stor cred till spelarna, säger Gustavsson.

Trots att matchen länge stod och vägde och vikten av poäng var tydlig, märkte Gustavsson ingen oro i laget.

– Jag märkte inget sånt. Det var bara positiva tongångar. De lyfte varandra och pratade om vad vi kunde göra bättre.

Till slut kom också det avgörande målet – och Sverige kunde lämna planen med tre viktiga poäng och stärkt självförtroende i VM-kvalet.