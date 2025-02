PÅ FD: Andrée Jeglertz inför rivalmötet: ”Sverige är en enhet”

Andrée Jeglertz blev förbundskapten i det danska damlandslaget under sommaren 2023.

Under fredagskvällen stundar Nations League-spel mot Sverige och ett EM i sommar.

– Det är självklart att vi vill vara med så länge som möjligt och det tycker jag är rimligt för oss också, säger Andrée Jeglertz i en intervju med FotbollDirekt.

Andrée Jeglertz lämnade tränarposten i Linköping för det danska damlandslaget under 2023. Nu väntar ett stormöte mot Sverige i Nations League:s högsta division – Grannländernas första match mot varandra på nästan två år.

– Det blir en jätterolig match. Vi ska möta Sverige flera gånger inom loppet av fem månader. Det är verkligen kul med tävlingsmatch, vi har inte spelat tävlingsmatch sedan i juli förra året så det är speciellt, säger förbundskaptenen till FotbollDirekt.

– Personligen för mig är det alltid roligt att möta sitt hemland.

De danska damerna kom senast från en 2–0-vinst mot Island och Jeglertz ser positivt på Danmarks chanser samtidigt ett mästerskap väntar i sommar.

– Vi började vårt träningsläger under måndagen i Helsingör på gräsplan samtidigt som det är ganska kallt. Vi har dem bästa förutsättningarna här för att förbereda oss inför matchen. Det finns ju en del som ligger i bakhuvudet med EM där det finns en del grejer vi jobbar med som lag.

Hur ser ambitionerna inför EM i sommar ut?

– Jag tror alla sexton lag går in med förhoppning och målet att få tävla om medaljer och gå så långt man kan, det är ingen skillnad från Danmark. Det är självklart att vi vill vara med så länge som möjligt och det tycker jag är rimligt för oss också.

Skador och nyblivet föräldraskap är faktorer som har präglat truppen – där bland annat Hammarby-stjärnan Simone Boye Sörensen har missat stora delar av föregående säsongen.

– Vi har några spelare som är tillbaka efter att ha fött barn samt några spelar tillbaka från skador, så vi har en bra konkurrens i truppen just nu och det kommer att bli bättre under våren.

Det finns inget problem med brist på spelare?

– Nej det tycker jag inte. Under min tid i det danska damlandslaget har vi aldrig haft så många spelare just nu som har möjlighet att spela i ett mästerskap. Jag är övertygad om att vi kommer att ha ännu fler spelare under våren som är redo att delta.

Matchen mellan Sverige och Danmark är deras första tävlingsmatchen för året där flera av spelarna redan är bekanta med varandra i klubbsammanhang – även Andrée Jeglertz är bekant med motståndarna sedan tidigare.

– Flera av våra spelare har spelat tillsammans med eller känner de svenska spelarna och det är ju alltid en speciell del i det. Jag känner Peter (Peter Gerhardsson) och Magnus (Magnus Wikman) så det är väll det jag kan komma med, samtidigt som vi har scoutat dem vilket vi alltid gör med våra motståndare.

Den 52-årige Malmö-sonen har, förutom i Danmark, gjort sig ett namn på den svenska scenen. Mellan åren 2021 och 2023 var han tränare för damallsvenska Linköping – som har gått kräftgång under en längre tid.

– Det är tråkigt att de har haft det lite sämre. Sen är det ju så att med klubbar som Linköping, så har de några ”mellanår”. Det viktigaste är hur de tar hand om situationen vilket verkar vara både en ekonomisk och sportslig utmaning.

Det var inget du märkte av under din tid där?

– Under tiden jag var där var vi några stycken som jobbade väldigt hårt med att förbereda i vilken riktning vi ville gå. Jag tycker att det fungerade okej då, sedan förstår jag också att man måste ta hand om de åren på ett bra sätt och förvalta det. Nu har Linköping tappat väldigt mycket spelare och det förstår jag att de gör.

Nyligen presenterades även Tony Gustavsson som nästa förbundskapten för det svenska damlandslaget efter nuvarande Peter Gerhardsson – en process som Jeglertz inte har varit delaktig i.

– Nej det har jag aldrig haft, jag har inte hört någonting från dem.

I de senaste fem mötena mellan grannländerna har Sverige gått segrande ur fyra av fem. Jeglertz menar att förberedelserna har varit goda och han tillsammans med staben har tittat på flera av de styrkor som de svenska damerna besitter.

– Vi har tittat på ur ska vi hantera om Sverige kommer i en hög press, hur hanterar vi Kaneryd, hur har hanterar vi Blackstenius. Sådana saker har vi pratat om. Sverige ha många bra egenskaper. Det är ett hårt arbetande lag som håller ihop försvaret och anfallet. Det är verkligen en enhet.

– Sedan finns det några individuellt skickliga spelare som vi måste hålla koll på.

Matchen mellan Sverige och Danmark startar 19.15 på Odense Isstadion.

Förutom tiden i Linköping och den nuvarande posten i det danska landslaget har Andrée Jeglertz tränat det finska damlandslaget och vunnit Champions League med Umeå IK.