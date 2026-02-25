Rybrink och Kapocs inkallade som ”Träningsspelare”

Det svenska damlandslaget laddar inför starten av VM-kvalet.

Då har Josefine Rybrink och Cornelia Kapocs tränat med laget – utan att ha tagits ut i truppen.

– Det är en kombo av att de var med i bruttotruppen och att vi hade ögonen på dem, säger förbundskapten Tony Gustavsson till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslaget har inlett sin samling inför premiären av VM-kvalet nästa vecka. Denna gång sträcker sig samlingen över tolv dagar istället för nio. Det har inneburit att förbundskapten Tony Gustavsson kallat in två extra spelare till samlingen, i form av ”träningsspelare”.

Det handlar om Josefine Rybrink, till vardags i Tottenham Hotspur, och Liverpools Cornelia Kapocs.

– Båda har gjort bra ifrån sig och har varit med i diskussion för trupputtagning. Då har vi haft förmånen att få ta in två extra spelare de första tre dagarna för att säkerställa att vi har tillräckligt många spelare för att spela elva mot elva, säger Gustavsson till Fotbollskanalen och utvecklar kring valet av de två spelarna:

– Det är en kombo av att de var med i bruttotruppen och att vi hade ögonen på dem. Men också att båda är multifunktionella spelare där Rybrink kan täcka alla fem defensiva positioner. Cornelia har visat att hon kan spela på väldigt många offenisva positioner.

Tony Gustavsson avslutar:

– När man ska ha träningsspelare som kan fylla ut så är det viktigt att ha multifunktionella spelare som klarar av flera roller.

Sveriges premiär i VM-kvalet spelas på tisdag nästa vecka, borta mot Italien.