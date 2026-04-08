Rytting Kaneryd osäker inför Danmark: ”Dag för dag”

Johanna Rytting Kaneryd har inte spelat de två senaste matcherna med Chelsea.

Nu är hon även osäker inför nästa veckas VM-kvalmatch mot Danmark.

– Det medicinska teamet kommer informera mig och säga om hon har minuter eller inte, berättar förbundskapten Tony Gustavsson för Sportbladet.

Under den senaste tiden har Johanna Rytting Kaneryd dragits med vad-problem vilket har gjort att hon har missat de två senaste matcherna för sitt klubblag, Chelsea.

Trots det har hon tagits ut i den landslagstrupp som ska möta Danmark och Serbien i VM-kvalet nästa vecka.

I dag har dock inte yttern tränat med resten av det Blågula landslaget. Förbundskapten Tony Gustavsson berättar varför:

– Jag litar helt på medicinska teamet i både klubb- och landslag. Informationen jag har fått är att nu är det ”dag för dag”. Hon har kört rehab i klubben och de har lämnat över rehabplanen till vårt medicinska team. I dag var det egen träning som gällde, säger Gustavsson till Sportbladet.

Vad gäller de kommande matcherna menar Gustavsson att han inväntar direktiv från proffsen.

– De kommer informera mig och säga om hon har minuter eller inte, och i sådana fall hur många. Så får vi ta ett beslut då om vi behöver ersätta henne i truppen eller om hon sitter med på bänken.

Sveriges match mot Danmark spelas på tisdag den 14 april på Gamla Ullevi i Göteborg. Matchen mot Serbien spelas den 18 april, på Strawberry arena i Solna.





