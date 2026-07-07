Sverige utslaget ur F19-EM – föll mot Spanien
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Uttåg för det svenska F19-landslaget.
I EM-semifinalen mot Spanien tog det stopp.
Efter att ha slutat på en andraplats i gruppen tog sig Sverige till semifinal i F19-EM. I semifinalen ställdes Sverige mot Spanien, som hade vunnit sin grupp.
Sverige fick en mardrömsstart när spanjorskan Alba Cerrato satte 1–0 efter tre minuter.
I den andra halvleken utökade Spanien till 3–0, vilket blev slutresultat och det svenska uttåget var ett faktum.
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