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Foto: Alamy

Kaos: Polisrazzia mot tyska förbundet

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Tyskland skakas av en skandal.
En stor razzia mot fotbollförbundets kontor har genomförts som en del av en utredning om misstänkt korruption.

**DFB:s förbundslogotyp. Bild tagen i Frankfurt am Main, Tyskland, den 1 juli 2026. (Foto: Florian Wiegand/dpa)**
Foto: Alamy

Det var under onsdagen som den tyska polisen genomförde ett antal husrannsakningar på flera platser runt om i landet. Bland annat har det tyska fotbollförbundets (DFB) huvudkontor i Frankfurt genomsökts, något som DFB bekräftar under onsdagen. Enligt tidningen Bild deltog över 150 utredare i aktionen.

Razzian är en del av en omfattande utredning om misstänkt korruption i samband med fotbolls-EM 2024 som arrangerades av Tyskland. Enligt åklagare och polis kan hotellinbjudningar och biljetter delats ut olagligt under mästerskapet.

Det kan även finnas misstankar om mutbrott, enligt Bild.

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