Kaos: Polisrazzia mot tyska förbundet
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Tyskland skakas av en skandal.
En stor razzia mot fotbollförbundets kontor har genomförts som en del av en utredning om misstänkt korruption.
Det var under onsdagen som den tyska polisen genomförde ett antal husrannsakningar på flera platser runt om i landet. Bland annat har det tyska fotbollförbundets (DFB) huvudkontor i Frankfurt genomsökts, något som DFB bekräftar under onsdagen. Enligt tidningen Bild deltog över 150 utredare i aktionen.
Razzian är en del av en omfattande utredning om misstänkt korruption i samband med fotbolls-EM 2024 som arrangerades av Tyskland. Enligt åklagare och polis kan hotellinbjudningar och biljetter delats ut olagligt under mästerskapet.
Det kan även finnas misstankar om mutbrott, enligt Bild.
Den här artikeln handlar om: