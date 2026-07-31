Officiellt: Dif-talangen lånas ut – igen

Djurgården lånar ut Kalipha Jawla.

20-åringen ansluter till Östers IF.

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Kalipha Jawla, 20, tillbringade vårsäsongen på lån i Nordic United. Nu meddelar Djurgården att forwarden släpps på nytt.

Denna gång är det Östers IF som är Jawlas nya klubbadress. 20-åringen har kritat på ett låneavtal över resten av säsongen.

– Vi är glada att vi har hittat en bra lösning för Kaliphas del, där han får fortsätta spela fotboll. Den här flytten ger honom en lugn och stabil miljö där han får fokusera på att visa sin kvalité som fotbollsspelare samtidigt som han kan utvecklas både på och av planen. Vi önskar Kalipha all lycka med det här kapitlet av hans karriär, säger Djurgårdens fotbollschef Maximilian Hahn.

Jawla noterades för åtta mål och en assist på 13 matcher.