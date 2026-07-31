Uppgifter: Svenske supertalangen lämnar Chelsea

Genesis Antwi, 19, ser ut att lämna Chelsea.

Svensken är nära att lånas ut till franska Strasbourg, enligt uppgifter.

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Genesis Antwi har klättrat genom Chelseas ungdomsakademi och huserar för närvarande i U21-laget. Svensken har noterats för två framträdanden i A-laget, varav ett var mot Djurgården i Conference League-semifinalen i fjol.

Nu ser Antwi ut att lämna Londonklubben.

Enligt sajten Football Insider är Chelsea och samarbetsklubben Strasbourg i långt gångna förhandlingar om att låna ut 19-åringen. Sajten uppger att parterna är nära en överenskommelse.

Antwis kontrakt med Chelsea sträcker sig till sommaren 2028. Ytterbacken har gjort fem landskamper för Sveriges U21-landslag.