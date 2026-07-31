Uppgifter: Malmö FF jagar ny mittfältare

Malmö FF vill förstärka på mittfältet.

Enligt uppgifter för de samtal om Batista Mendy, 26.

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Det har ryktats om att Malmö FF-mittfältaren Otto Rosengren har intresse på sig från andra klubbar. Nu ser MFF ut att vilja säkra upp med en ny spelare på positionen.

Enligt 61 Saat är MFF ute efter Trabzonspors Batista Mendy. Den turkiska sajten uppger att Malmö FF för samtal med Trabzonspor om att värva 26-åringen, som har ett år kvar på sitt kontrakt.

Mendy var utlånad till Sevilla i La Liga i fjol och noterades för ett mål på 28 matcher.