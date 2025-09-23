Ali osäker inför MFF:s Europa League-premiär: ”Vi får se”

Malmö FF kliver in i Europa League imorgon.

Då kan man tvingas klara sig utan Taha Ali.

– Taha stannade hemma så vi får se hur han mår under dagen, säger Henrik Rydström på dagens presskonferensen enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF kliver imorgon i Europa Leagues ligafas.

I premiären ställs man mot bulgariska Ludogorets och till den matchen får MFF tillbaka Stefano Vecchia, men Taha Ali riskerar att missa matchen.

– ”Steffo” tränade, Taha stannade hemma så vi får se hur han mår under dagen, säger MFF-tränaren Henrik Rydström under dagens presskonferens enligt Fotbollskanalen.

Det är dock inte helt uteslutet med medverkan för Ali.

– Nej. Det är kvällsmatch så vi väntar så länge som möjligt med att utesluta, säger Rydström.

Matchen mellan MFF och den bulgariska storklubben, som spelas på Eleda Stadion, drar igång vid 21:00 imorgon.