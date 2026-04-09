Aston Villa slog Bologna – fördel i hemmareturen

Bologna tog emot Aston Villa i kvartsfinalen i Europa League.

Matchen slutade 3–1 till bortalaget.

Under torsdagen ställdes Bologna mot Aston Villa i det första kvartsfinalmötet i Europa League. När startelvorna presenterades stod det klart att Victor Nilsson Lindelöf bänkades.

Bologna spräckte nollan efter knappa halvtimmen. Målet dömdes senare bort för offside. I stället var det Aston Villa som tog ledningen genom Ezri Konsa.

I den andra halvleken utökade Birmingham-klubben till 2–0 efter ett mål av Ollie Watkins.

Mot slutet av matchen forcerade Bologna och fick till sist in en reducering. Aston Villa lyckades till sist knipa segern efter en sen utökning av Watkins – och fick med sig en fördel till returen på hemmaplan.