Beskedet: Malmö FF och AIK straffas av Uefa

AIK och Malmö FF tilldelas nya böter från Uefa.

Detta efter att de två lagen kvalspelade till Europa.

Foto: Bildbyrån

Det är under tisdagen som Uefa meddelar att AIK och Malmö FF straffas med ytterligare böter efter två matcher i kvalet till de europeiska turneringarna.

För Malmö FF:s del handlar det om hemmamatchen mot Sigma Olomouc den 21 augusti. Då meddelar det europeiska fotbollförbundet att MFF straffas för ett budskap kopplat till kopplat till Uefa som inte är passande för ett sportevenemang. Bötessumman landar i detta fall på drygt 218 000 kronor.

För det svartgula Stockholmslaget bötfälls man med drygt 185 000 kronor efter bortamatchen mot Györi i Ungern den 14 augusti. Straffet kommer som konsekvens av kastade föremål och skadegörelse av arenan. Vidare ska AIK även kontakta Györi gällande ersättning för skadegörelsen.

Malmö FF är ett av två svenska lag som har gått vidare till ligaspelet i Europa. Det drar, för MFF:s del, igång nästa vecka då man möter Ludogorets hemma.