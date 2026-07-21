Det talar för Bajen mot Anderlecht

Det blev en tuff Europa-lottning för Hammarby – eller?

FotbollDirekts Casper Nordqvist tror ändå att ”Bajen” har goda möjligheter.

– Anderlecht är en skugga av sitt forna jag, säger han i Allsvenskan Direkt.

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Hammarby ställs mot Anderlecht i Europa League-kvalet. Foto: Bildbyrån

På torsdag är det dags igen. Då är Hammarby tillbaka i Europa-spel igen, efter det snöpliga uttåget mot norska Rosenborg för ett år sedan. För motståndet står åter igen belgiskt motstånd när storklubben Anderlecht, med svenska Ludwig Augustinsson i spetsen, kommer på besök till 3Arena under torsdagen.

Sist det begav sig ställdes ”Bajen” även då mot ett tufft motstånd från Belgien. Då var det Royal Charleroi i den andra omgången av kvalet till Conference League, ett motstånd som Hammarby städade av trots att lagkaptenen och storstjärnan Nahir Besara oväntat sattes på bänken i hemmamatchen. I stället fick jättetalangen Adrian Lahdo chansen från start.

– Det var chockerande när han (Besara) petades mot Royal Charleroi förra året, men det var ju han som haussade upp Adrian Lahdo först av alla och ett halvår senare gick han för enorma pengar. Besara vet vad han pratar om, säger FotbollDirekts Casper Nordqvist i det senaste avsnittet av Allsvenskan Direkt.

Hammarby slog ut Charleroi i Conference League-kvalet i fjol. Foto: Bildbyrån

Men Nordqvist tycker inte att Hammarby-tränaren Henrik Rydström borde ge sig på ett liknande drag mot Anderlecht. I stället ser FotbollDirekts expert hellre att Besara vilas i allsvenskan.

– Nu när Sirius är så långt före (i tabellen) tycker jag att han inte ska vilas den här gången, mot Anderlecht. Det kan vara bra att vila Besara (i allsvenskan) och sedan gå ”all in” mot Anderlecht, säger han.

”En skugga av sitt forna jag”

Belgiska Anderlecht är en av landets största klubbar. De har varit mer eller mindre ordinarie i Champions- och Europa Leagues gruppspel genom åren och har vunnit överlägset flest belgiska ligatitlar (34).

Men det är ett annat Anderlecht som kommer till 3Arena på torsdag. Klubben har inte vunnit ligan på nio år och har inte slutat på en bättre tabellplacering i ligan än trea sedan dess.

– Anderlecht är en skugga av sitt forna jag. De rök mot Häcken förra sommaren. Dessutom är ”Bajen” i säsong, eller de har precis kickat i gång efter VM, men det talar väl också för att ”Bajen” är mer inne i det än Anderlecht, som mer eller mindre kommer direkt från semestern, säger Casper Nordqvist och tillägger:

Anderlecht föll mot Häcken i Europa League-kvalet. Foto: Bildbyrån

– Det är inte första storklubben som går på pumpen mot svenska, mer inspirerade lag, lex Galatasaray mot Östersund 2017.

Matchen mellan Hammarby och Anderlecht spelas på torsdag den 23 juli med avsparkstid klockan 19:00. Returmötet spelas i Brussel torsdag den 30 juli.