Dif-floppens succé i Europadebuten
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Zakaria Sawo lämnade Djurgården för Qarabag.
I Europadebuten svarade anfallaren för mål och assist i 3–0-segern mot Vestri.
Zakaria Sawo anslöt till Djurgården inför fjolårssäsongen. Forwarden hade det svårt att slå sig in Stockholmslaget och efter en svag sejour lämnade han för Qarabag i Azerbaijan.
I den azeriska storklubben har Sawo hittat rätt. Under torsdagen spelade de Europa League-kval mot isländska Vestri. 26-åringen fick en drömstart på sin Europadebut.
Efter en halvtimme satte Sawo 1–0 och i den 86:e minuten spelade han fram till vad som blev 3–0.
Anfallarens kontrakt med Qarabag sträcker sig till 2029.
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