Dif-floppens succé i Europadebuten

Zakaria Sawo lämnade Djurgården för Qarabag.

I Europadebuten svarade anfallaren för mål och assist i 3–0-segern mot Vestri.

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Zakaria Sawo anslöt till Djurgården inför fjolårssäsongen. Forwarden hade det svårt att slå sig in Stockholmslaget och efter en svag sejour lämnade han för Qarabag i Azerbaijan.

I den azeriska storklubben har Sawo hittat rätt. Under torsdagen spelade de Europa League-kval mot isländska Vestri. 26-åringen fick en drömstart på sin Europadebut.

Efter en halvtimme satte Sawo 1–0 och i den 86:e minuten spelade han fram till vad som blev 3–0.

Anfallarens kontrakt med Qarabag sträcker sig till 2029.