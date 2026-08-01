Klart: Svensken bryter med klubben

Ajdin Zeljkovic lämnade IFK Värnamo för Aktobe.

Nu bryter svensken med den kazakiska klubben.

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Inför säsongen lämnade Ajdin Zeljkovic IFK Värnamo. 28-åringen anslöt till Aktobe i Kazakstan.

Nu står det klart att Zeljkovic bryter med sin nya klubb. Parterna kommit överens om att häva avtalet i förtid. Zeljkovic är därmed öppen för att förhandla och sedermera flytta till en annan klubb.

GP uppger att det inte är uteslutet med en återkomst till svensk fotboll.

Zeljkovic noterades för ett mål och en assist på 15 ligaframträdanden i Aktobe.