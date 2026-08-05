Hasse Larssons nya besked: ”Gjort sin sista match”

Abdoulie Manneh kan ha gjort sin sista match för Mjällby. Enligt sportchefen Hasse Larsson är anfallaren på väg bort.

– Det är läge för honom att gå vidare, säger han till Sportbladet.

Hasse Larsson, Abdoulie Manneh. Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Tidigare idag kom uppgifter om att Elliot Stroud är helt klar för en flytt till Hull City i engelska Premier League. Dels verkar det som att ägaren själv avslöjat övergången, och Elliot Stroud meddelade igår att han mycket väl kan ha gjort sin sista match i MAIF-tröjan igår mot Slovan Bratislava.



Men det är inte klart där. Enligt Mjällbys sportchef är det även troligt att den Abdoluie Manneh lämnar klubben inom kort.



– Han är kvar här och kommer träna imorgon, men risken är nog att han kan ha gjort sin sista match för oss. Jag vågar inte säga något eftersom det varit som det varit med läkarundersökningar och så vidare, säger Hasse Larsson till Sportbladet.



Däremot verkar det inte som att Blekinge-laget är överens om en övergång riktigt än. Men det verkar kunna gå att lösa, enligt Larson, som ser att det är bäst för alla parter om Manneh lämnar Listerlandet.



– Han har velat bort en tid nu och det är läge för honom att gå vidare, säger sportchefen.



Mjällby ligger under med 2–1 efter hemmamötet mot Slovan Bratislava i Champions League-kvalet. Returen i Slovakien spelas tisdagen den 11 augusti.



