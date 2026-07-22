Duckar kring Besara-frågan: ”Svarar jag på det så vet du”

STOCKHOLM. För ett år sedan chockade Kim Hellberg alla genom att bänka kapten Nahir Besara mot belgiska Royal Charleroi i Conference League-kvalet.

Nu är det återigen belgiskt motstånd för Hammarby som under torsdagen drabbar samman med storklubben Anderlecht i Europa Leagues andra kvalrunda.

Men när FD frågar om Henrik Rydström vågar bänka sin stjärna blir det sarg ut.

– Svarar jag på den frågan så vet du ju… men Nahir är viktig för oss, ännu viktigare i sådana här matcher, säger Hammarbys nya tränare.

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”Jag måste säga att jag blev förvånad. Hammarbys tränare måste haft en väldigt bra anledning till det. Det är tränarens beslut, men jag visste när han skulle komma in att det skulle hända något”.

Orden var Rik De Mils, Royal Charlerois tränare, som var smått paff över att Kim Hellberg bänkade Nahir Besara i hemmamötet med belgarna i fjolårets Conference League-kval.

Belgarnas tränare hade inför mötet målat upp Besara som det största hotet – men trots bänkningen av Besara var huvudpersonen själv tillfreds.

”Vi behöver planera framåt, jag är inte direkt ung heller om jag ska vara ärlig. Det var kanske till och med rätt beslut om du frågar mig, Adrian (Lahdo) har varit otroligt bra under en lång tid. Killen förtjänar att få spela. Jag tror ni behöver se hur bra han varit. Han är så modig, jag är väldigt stolt över att se honom spela”, sa Besara ödmjukt till FotbollDirekt.

Besara hyllas av Rydström: ”Då är det stora chanser att han spelar”

Besara fick rätt, Lahdo visade sig bli en sensation under senare delen av säsongen och såldes därefter för stora pengar till Como i Serie A.

Och även Hellberg fick rätt i och med att Hammarby trots att löste avancemang mot Charleroi efter 0-0 på hemmaplan och 2-1 på belgisk mark i returen.

När FD frågar Nahir Besara om han likt för ett år sedan sparas från start mot Anderlecht för att i stället ge plats för en yngre förmåga i elvan ler lagkaptenen.

– Vi får se, Henke har inte sagt laget ännu. Vi får se vilka som spelar. Vi har en stark trupp och många matcher, säger Besara.

Henrik, har du modet att bänka din kapten mot Anderlecht som Hellberg gjorde mot Charleroi i fjol?

– Svarar jag på den frågan så vet du ju… Jag var med inte med för ett år sedan och vet inte skälen till bänkningen, men som jag sagt tidigare är Nahir är stor spelare och ledare. Han är viktig för oss, ännu viktigare i sådana här matcher. Så länge han är hel och frisk är det stora chanser att han spelar, säger Rydström som tog efter sparkade Kalle Karlsson under VM-uppehållet och som har tre av tre segrar i allsvenskan sedan dess.

Avspark mot Anderlecht 19:00 på 3Arena under torsdagskvällen med retur i Bryssel nästa torsdag. Vinnaren i mötet ställs mot grekiska storklubben Paok i nästa runda.