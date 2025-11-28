Edvardsen bötfälls – efter gesten mot Stiller

Victor Edvardsen har hamnat i blåsväder.

Svensken gjorde en näsgest mot Stuttgarts Angelo Stiller.

Nu bötfälls han av sin klubb Go Ahead Eagles.

Foto: Alamy

Den tidigare Degerfors- och Djurgården-anfallaren Victor Edvardsen har hamnat i blåsväder. Svensken gjorde comeback för sitt Go Ahead Eagles mot Stuttgart under torsdagens Europa League-match.

Under matchen gjorde Edvardsen en näsgest riktad mot Stuttgarts Angelo Stiller. Det hela slutade med att båda blev varnade av domaren Mohammed Al-Hakim.

Nu meddelar Go Ahead Eagles att Edvardsen straffas för sitt agerande. Svensken bötfälls med 500 euro (drygt 5500 kronor).

– Jag vill be om ursäkt för mitt beteende i går (torsdag). Saker sades och gjordes mellan oss som inte hör hemma på en fotbollsplan. Efter matchen gick jag till Stuttgarts omklädningsrum för att be om ursäkt. Jag har en roll som en förebild för andra och jag måste bete mig så, säger han på klubbens X-konto.

Edvardsens kontrakt med Go Ahead Eagles sträcker sig till sommaren 2028.