Ellborg bröt MFF:s träning – märkbart frustrerad

Melker Ellborg tvingades bryta torsdagens träning med en skada.

Enligt uppgifter rör det sig om ljumsken.

En vecka återstår till Malmö FF:s sista match för säsongen, borta mot FC Porto, och laget fick under torsdagen vissa bakslag på träningen.



22-årige Melker Ellborg, som fått förtroendet i de senaste Europa League-matcherna, tvingades avbryta träningen tidigt. Enligt Gasetten skadade han ljumsken när han försökte rädda ett avslut och var märkbart frustrerad efteråt.

Även Anders Christiansen, som nyligen gjorde comeback mot Nottingham Forest, lämnade träningen i förtid. Högerbackarna Johan Karlsson och Jens Stryger deltog inte alls, och målvakten Robin Olsen var också frånvarande.

Vidare saknades även Hugo Bolin och Otto Rosengren.



Klubben uppger dessutom att sjukdomsfall förekommit i truppen under veckan, vilket påverkat närvaron på träningarna.