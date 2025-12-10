Flera spelare saknas för MFF – reste inte med till Porto

MFF saknar flera spelare inför bortamötet med Porto.

Inför torsdagens Europa League-match mot Porto reser Malmö FF utan flera nyckelspelare.

Bland dem som saknas finns målvakten Melker Ellborg, enligt Sydsvenskan.

När Malmö FF tog flyget till Portugal inför torsdagskvällens Europa League-match mot Porto var truppen inte komplett.

Sydsvenskan rapporterar att flera spelare saknas, däribland målvakten Melker Ellborg – som stått de tre senaste EL-matcherna.

Ytterligare spelare som lämnats hemma är Taha Ali, Arnor Sigurdsson, Hugo Bolin och Martin Olsson. Tidningen skriver även att Otto Rosengren och Anders Christiansen dragits med begränsat träningsdeltagande under senare tid – men de är ändå med truppen i södra Europa.

Malmö FF har hittills endast spelat in en poäng efter fem matcher och ligger på 34:e plats av 36 lag i Europa League-tabellen.