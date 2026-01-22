Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Förre Bajen-talangen räddade FC Porto

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

FC Porto var illa ute mot Viktoria Plzen.
Då klev den förre Bajen-talangen Deniz Gül och räddade poäng.
Anfallaren satte dit 1–1 i den 90:e minuten.

Foto: Bildbyrån

Viktoria Plzen tog tidigt ledningen mot FC Porto och trots en utvisning i slutet av den första halvleken såg den tjeckiska storklubben ut att knipa alla tre poäng.
Den förre Hammarby-talangen Deniz Gül ville dock annorlunda.

Gül hoppade in för Porto med ungefär 20 minuter kvar och i den 90:e minuten satte anfallaren dit 1–1, vilket också blev slutresultatet.

Totalt den här säsongen har det blivit fyra mål och en assist på 22 framträdanden för 21-åringen den här säsongen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt