Förre Bajen-talangen räddade FC Porto

FC Porto var illa ute mot Viktoria Plzen.

Då klev den förre Bajen-talangen Deniz Gül och räddade poäng.

Anfallaren satte dit 1–1 i den 90:e minuten.

Foto: Bildbyrån

Viktoria Plzen tog tidigt ledningen mot FC Porto och trots en utvisning i slutet av den första halvleken såg den tjeckiska storklubben ut att knipa alla tre poäng.

Den förre Hammarby-talangen Deniz Gül ville dock annorlunda.

Gül hoppade in för Porto med ungefär 20 minuter kvar och i den 90:e minuten satte anfallaren dit 1–1, vilket också blev slutresultatet.

Totalt den här säsongen har det blivit fyra mål och en assist på 22 framträdanden för 21-åringen den här säsongen.